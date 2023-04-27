مخاوف من كارثة صحية في السودان بعد اقتحام معمل "ستاك" للأبحاث البيولوجية

أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، تحذيرًا بشأن تعرض معمل "ستاك" للأبحاث الطبية والبيولوجية لهجمات من قوات الدعم السريع، ما ينذر بكارثة صحية في السودان.

جاء ذلك بعدما اقتحمت قوات ترتدي زي قوات الدعم السريع لمقر معمل الصحة العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم، ما يزيد من مخاطر الصحية، والخطر البيولوجي الكبير في السوداني في ظل تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

تأتي تخوفات منظمة الصحة العالمية من اقتحام معمل استاك بعد تأكيدات على احتواء المعمل على مسببات أمراض الحصبة والكوليرا السريعة العدوى والشلل والسل الرئوي، وعينات محورة من فيروس كوفيد 19، حيث يجري الأطباء بالمعمل العديد من الأبحاث على مسببات تلك الأمراض، وهو ما ينذر بكارثة صحية كبيرة إذا حدث تسرب لمسببات الأمراض خارج إطار المعمل.

وعقب اقتحام قوات الدعم السريع لمبنى المعمل تم إبلاغ وزارة الصحة السودانية، ومنظمة الصحة العالمية بتطورات الموقف، واللذان شددا على أن أي خطأ ولو كان بسيطًا قد يتسبب في كارثة صحية في عموم السودان.