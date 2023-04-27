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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تعرف على قرارات النيابة بشأن إنهاء فتاة حياتها بأبو النمرس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول إنهاء  فتاة حياتها بعد تناول مبيد حشري في أبو النمرس، وقد أمرت النيابة بتشريح جثة الفتاة، وإعداد تقرير بحالتها، والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من ذلك.

كما أمرت بإستدعاء أسرة الفتاة لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة لتحديد السبب وراء ذلك.

الواقعة بدأت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس  اخطار من غرفة النجدة بالجيزة يؤكد مصرع فتاة داخل منزلها.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "ر. ع. ا"،  ولا توجد بها إصابات ظاهرة.
وبعمل التحريات تبين أن الفتاة توفيت بعد تناولها مبيد حشري بسبب مرورها بأزمة نفسية، ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

مصرع فتاة قسم شرطة أبو النمرس غرفة النجده بالجيزة جنوب الجيزة جثة الفتاة