وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي: جمال عبد العزيز عبد الحميد عنان عميدًا لكلية العلوم جامعة الزقازيق، ياسر مصطفى على الجندي عميدًا لكلية التربية جامعة كفر الشيخ.

وتعيين هدى متولي محمد علي نصر عميدًا لكلية الزراعة جامعة دمنهور.

أسامة حسن أبو شامة عبد الصادق عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة سوهاج، رحاب محمود محمد صديق عميدًا لكلية الطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية.