وكيل تعليم دمياط يتفقد استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفقد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، عدة مدارس بإدارة فارسكور التعليمية، حيث شملت الجولة مدرسة العمدة طه بدوي الرسمية للغات و مدرسة ناصر الثانوية بشرباص

وتابع وكيل الوزارة، تجهيزات المدارس وتهيئتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجهًا بالعمل على توفير كافة الإمكانيات الممكنة لتجهيز اللجان الامتحانية لاداء الطلاب للامتحان في هدوء ويسر وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط.

قالت منال عوض محافظ دمياط، إنه تم رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس .

ومن جانبه قام اللواء أحمد قاسم أحمد، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، بالمرور على المدارس بقرية أم الرضا للتأكد من نظافة المدارس بالداخل والخارج، وعدم وجود أى اشغالات بمحيط المدارس والاستعداد للامتحانات.

واعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، للمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية والتعليم الفنى والمهنى وأيضًا الفئات الخاصة.

ووجهت " المحافظ " تعليماتها إلى مديرية التربية و التعليم بالاستعداد التام للامتحانات وتجهيز اللجان بكافة الامكانيات ، مؤكدة أيضًا على وضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر و تفعيل حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وعقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع المديرين العموم للمديرية والإدارات التعليمية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ، وذلك لبحث كافة الاستعدادات والضوابط لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة استكمال جميع المعلمين للفصل الدراسي الثاني ومراجعة مناهجهم ، وكذلك التأكيد على الموجهين واضعي الأسئلة الالتزام بكافة ضوابط ورقة الامتحان ، والتعليمات الواردة من الوزارة بهذا الخصوص وسلامة ورقة الامتحان وجودتها من حيث الطباعة ، كما شدد على ضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين ، والتعامل بحزم مع المخالفين ، والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة ، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.