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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وفاة الداعية الإسلامي عبد الله كامل في أمريكا

الشيخ عبد الله كامل
الشيخ عبد الله كامل
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توفي  الشيخ عبد الله كامل إمام أحد المساجد في أمريكا، أمس الأربعاء، حيث كان أمام المسلمين من الجاليات العربية الإسلامية خلال صلاة التراويح في شهر رمضان الماضي.

وتوفى الشيخ عبد الله كامل داخل مسكنه بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أم المصلين في صلاة الظهر بمسجد التوحيد بولاية نيو جيرسي.، عن عمر ناهز الـ38 عاما.

والشيخ عبد الله كامل داعية إسلامي شهير ومنشد تميز بحسن صوته، ولعل أبرز ما قدم بصوته، هي أنشودة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مطلعها: هل حقًا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه، أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه.


ونشرت الصفحة الرسمية للمسجد الذي يصلي فيه الشيخ عبد الله كامل خبر الوفاة، وجاء النص كالتالي: «إنا لله وإنا اليه راجعون راجعون توفي منذ ساعات قليلة فضيلة الشيخ عبد الله كامل إمام مسجدنا في تراويح رمضان منذ ساعات قليلة».
وتسببت وفاة الشيخ عبدالله كامل، الذي وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصاحب الصوت العذب والمزمار الذهبي، في حالة حزن كبيرة على السوشيال ميديا، ونعاه الكثير من الأئمة والمشايخ أبرزهم القارئ الشيخ ماهر المعيقلي عبر صفحته على "فيسبوك".

الشيخ عبد الله كامل نيو جيرسي صلاة التراويح