وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للسيدات لحصوله علي فضية كأس العالم للرول بول

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة لمنتخب مصر للسيدات لحصوله علي المركز الثاني والميدالية الفضية لبطولة كأس العالم للرول بول بالهند، ولأول مرة في تاريخ مشاركة مصر في بطولات العالم للرول بول.

وكانت سيدات مصر قد نجحت في الفوز على بطل العالم منتخب الهند مستضيف البطولة والتأهل إلى المباراة النهائية والهزيمة أمام منتخب كينيا، فيما حقق منتخب الرجال المركز الخامس بالبطولة.

أكد الدكتور أشرف صبحى، دعم الوزارة للاتحاد المصري للرول بول، والسعى نحو إتاحة الفرصة أمام ممارسى تلك الألعاب في جو صحى، والعمل على تكوين منتخبات من اللاعبين المتميزين للمشاركة والمنافسة بشكل كبير خلال البطولات الدولية.

وعبر المستشار صالح سليم رئيس الاتحاد المصري للرول بول، عن شكره وامتنانه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد تحقيق هذا الإنجاز الرياضي، على دعمه للبعثة المصرية ماديًا ومعنويًا واتصاله الشخصي لتحفيزهم على تحقيق إنجاز مصري.