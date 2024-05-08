وزير الدفاع الإسرائيلى مُلمحًا لحرب محتملة مع "حزب الله": هذا الصيف قد يكون "حارًا"

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إلى حرب مُحتملة مع "حزب الله" هذا الصيف، وذلك خلال جولة ميدانية له في المنطقة الحدودية، حيث شدد على أن بلاده مُصممة على إعادة سكان البلدات الشمالية الذين تم إجلاؤهم منها بسبب الاشتباكات الحدودية المُستمرة مع حزب الله.

ونسبت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى جالانت قوله، إن المهمة لم تكتمل بعد على الجبهة الشمالية، وقال إن هذا الصيف قد يكون حارًا، في تلميح لحرب محتملة مع حزب الله، وسط تصاعد الاشتباكات بشكل ملحوظ على مدار اليومين الماضيين.

وقال جالانت: "من أجل إعادة السكان بأمان، هناك حاجة لعملية سياسية تُفضي لاتفاق أو عملياتية (عسكرية)، ومن واجب الجيش الإعداد للعملية العسكرية، التي ستكون أيضًا بمثابة مرساة وسندان لعملية أخرى".

وأضاف "للحرب تكاليف، ستكون باهظة على إسرائيل، وكارثية على حزب الله ولبنان، ونسعى جاهدين للوصول إلى وضع دون الوصول إلى الحرب، لكن إذا كان هذا هو الملاذ الأخير فسنلجأ إليه".

وأضاف: "لدينا منظومات نارية كبيرة جدًا وثقيلة جدًا، وسنتأكد من تفعيلها، إذا استدعت الحاجة، وتوفرت الأسباب.. هذا الصيف قد يكون حارًا".

وتتصاعد الاشتباكات بين "حزب الله" وإسرائيل، منذ طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وحرب إسرائيل على قطاع غزة، التي أسفرت حتى الآن عن سقوط نحو 35 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية بالقطاع.