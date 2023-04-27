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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صندوق التنمية الإفريقي يضخ 20 مليون دولار في مدغشقر لدعم الإنتاج الزراعي

صندوق التنمية الإفريقي
صندوق التنمية الإفريقي
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 أعلن صندوق التنمية الإفريقي عن ضخ 20 مليون دولار في مدغشقر لدعم الإنتاج الزراعي في إطار تمويل المشروع الطارئ لتعزيز إنتاج الغذاء في البلاد. 

وأشار بيان صادر عن الصندوق- التابع لبنك التنمية الإفريقي- إلى أن التمويل يركز. على زيادة إنتاج الحبوب والبذور الزيتية في مدغشقر لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء، في أعقاب الأزمات المتتالية لوباء كوفيد-19، والكوارث الطبيعية (الأعاصير، والجفاف، والفيضانات)، والصراع الروسي الأوكراني.
وأكد وزير الزراعة والزراعة في مدغشقر أن "تعزيز الأمن الغذائي سيسهم في مواجهة الآثار الضارة للحرب بين أوكرانيا وروسيا التي أدت إلى زيادة المنتجات الغذائية في السوق...واعتماد مدغشقر على واردات الغذاء ".
ومن جانبه أشار المدير القطري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في مدغشقر آدم أمومون إلى أن تنفيذ المشروع سيمكن أكثر من 126 ألف منتج، بما في ذلك 30%من النساء من الاستفادة من الأسمدة، لزيادة الإنتاج والإنتاجية في أربعة أصناف زراعية، وهي الأرز، القمح وفول الصويا والفول السوداني ما يؤدي إلى زيادة المساحات المزروعة إلى أكثر من 47 ألف هكتار.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع يعزز حافظة المشاريع الزراعية في مدغشقر ويشير إلى التزام مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بدعم الحكومة لتنمية القطاع الزراعي وفقًا لتنفيذ ورقة الإستراتيجية القطرية 2022-2026 الصادرة عن بنك مدغشقر.

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