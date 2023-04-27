بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية أمس الأربعاء، على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.42 %، عند 10.454,85 نقطة.

فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.71 % ليستقر عند 838,25 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.67 % بمجموع 782,6 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 1 % بمجموع 9.499,97 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 76 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 542 مليار درهم مغربي.