إيطاليا: وصول 161 مهاجرًا إلى ميناء كروتوني جنوب البلاد

أوردت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أن 161 مهاجرًا وصلوا إلى ميناء كروتوني، في مقاطعة ريجّو كالابريا، جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية إيطالية - لم تسمها - القول إن سفنا تابعة لهئية حماية الموانئ ووكالة حماية الحدود الأوروبية تمكنت من إنقاذ "يخت" على متنه 161 مهاجرا، تم نقلهم في أعالي البحار إلى الوحدات البحرية ونقلوا إلى ميناء كروتوني، مشيرة إلى أن قسم العمليات البحرية التابع لقوات الشرطة المالية في كروتوني نفذوا بالتعاون مع طاقم وحدة العمليات المتحركة المحلية تحقيقات تهدف إلى تحديد المهربين الذين قادوا "اليخت".

وأوضحت المصادر أن التحقيقات أسفرت عن التعرف على ثلاثة، مهربين وتم احتجازهم، والذين، لأسباب مختلفة، أتاحوا نقل المهاجرين من تركيا إلى النقطة التي توقفوا فيها بالقرب من سفينة تجارية.