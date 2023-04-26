الدفاع الروسية: استعادة 40 عسكريًا روسيًا من الأسر الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة عملية تفاوض تمت اليوم الأربعاء استعادة 40 جنديا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية.

وقالت الوزارة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "إنه نتيجة لعملية التفاوض، تمت استعادة 40 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا يواجهون خطرا مميتا في الأسر".

وأضافت أن طائرات نقل جوي روسية ستقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع، وأن جميع المحررين يحصلون على المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.