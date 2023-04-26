الصحة السودانية: ارتفاع أعداد قتلى الاشتباكات إلى 512 والإصابات إلى 4193

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد القتلى والمصابين جراء الاشتباكات التي جرت بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في عموم الولايات السودانية مؤخرًا.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم على أن عدد القتلى جراء تلك الاشتباكات وصل إلى 512 قتيل، فيما تصاعد عدد المصابين إلى 4193 شخصًا.

وكشفت وزارة الصحة السودانية، أن ولاية الخرطوم شهدت أكبر عدد للقتلى والمصابين خلال أيام الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، حيث وصل عدد القتلى في الخرطوم وحدها 169 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في العاصمة 2403 إصابة.

جدير بالذكر أن اشتباكات اندلعت منذ أكثر من 11 يومًا في السودان بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأسفرت عن وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين.