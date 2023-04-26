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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير النقل: رحلات إضافية بالسكة الحديد لاستيعاب العائدين من السودان

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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 وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالدفع بعدد ثلاثة قطارات إضافية لإستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل  عملية انتقالهم من الوجه القبلى  إلى القاهرة وذلك يومى الأربعاء والخميس الموافقين 26-27  / 4 / 2023  كالآتى :
1- تشغيل قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة  أسوان / القاهرة  يقوم من أسوان اليوم الأربعاء الموافق 26 / 4 / 2023 الساعة ٢٠:٠٠ مساءاً ويصل القاهرة الساعة ٨:١٥ صباح الخميس .
2- تشغيل قطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان / القاهرة يقوم من أسوان اليوم الأربعاء الموافق 26 / 4 / 2023 الساعة ٢٢:٣٠ مساءاً ويصل القاهرة الساعة ١١:١٥ صباح الخميس.
3-  تشغيل قطار 1939 مخصوص VIP  أسوان  / القاهرة  يقوم من أسوان يوم الخميس الموافق 27 / ٤ / 2023  الساعة ١٩:٢٥ ويصل القاهرة الساعة    7:40  صباح الجمعة
4- تشغيل قطار ١٩٤٠ مخصوص أسباني القاهرة / أسوان  يقوم من القاهرة يوم الأربعاء الموافق ٢٦/٤/ 2023 الساعة ٢١:٥٠ مساءاً ويصل أسوان يوم الخميس الموافق 27 / 4 / 2023  الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
5-  تشغيل قطار ١٩٣٨ مخصوص ثالثة مكيفة   القاهرة / أسوان  يقوم من القاهرة يوم الأربعاء الموافق ٢٦/ ٤ / 2023 الساعة ٢٢:٤٠ مساءا ويصل أسوان يوم الخميس الموافق ٢٧ /٤ / 2023  الساعة ١٢:٠٠ مساء
وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بعدد ٢ قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تطلب الأمر ذلك .

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر السودان العائدين من السودان