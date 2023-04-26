THE CHALLENGE أول فيلم سينمائي يُصور بالفضاء في دور العرض المصرية

ينطلق اليوم في دور العرض المصرية الفيلم الروسي THE CHALLENGE، وهو أول فيلم سينمائي يتم تصويره في الفضاء الخارجي، وبالتحديد على متن المحطة الفضائية الدولية.

تدور أحداث الفيلم حول طبيبة جراحة تتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة لإنقاذ حياة رائد فضاء تعرض لإصابة خطيرة تمنعه من فرصة العودة إلى الأرض حيا، ولكن تواجه هذه المهمة العديد من التحديات نظرا لصعوبة إجراء العملية الجراحية لرائد الفضاء بسبب انعدام الجاذبية.

الفيلم الروسي THE CHALLENGE تتولى توزيعه في دور العرض المصرية فوز ستارز فيلمز، من إخراج كليم شيبينكو وبطولة مجموعة من نجوم السينما الروسية منهم يوليا بيريسيلد، فلاديمير ماشكوف، ألكسندر بالويف وغيرهم، بالإضافة إلى مجموعة من رواد الفضاء الروس.



وتظهر مقاطع الفيديو الدعائية للفيلم أهم مشاهده والتي تقع في الفضاء ويظهر الممثلون وهم يطوفون في الفضاء بفعل انعدام الجاذبية الأرضية.