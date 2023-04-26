محافظ جنوب سيناء يزور المركز التكنولوجي بمديرية الإسكان

زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مديرية الاسكان بطور سيناء، تفقد خلالها المركز التكنولوجي،. والمبنى الذي سيجرى رفع كفاءته لاستخدامه معمل ضبط الجودة، رافقه القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ خلال الزيارة بدور المديرية في أعمال التنمية على أرض المحافظة في جميع مجالات الإنشاء.

وحرص المحافظ خلال الزيارة على الاجتماع بجميع العاملين بها لمعرفة مطالبهم ومقترحاتهم، ووعد بدعم المديرية بعدد من المهندسين والسائقين وبعض الوظائف التي تحتاجها المديرية كذلك دعم بعض العاملين بصرف مكافأة لهم نظير المجهود المبذول بعد مواعيد العمل الرسميه، وفي العطلات الرسمية ولتميزهم في الأداء.

وكان في استقبال المحافظ المهندس مدحت صلاح عطية مدير المديرية وجميع العاملين بها.