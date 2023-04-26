أول فيلم مصري يشارك في مسابقة مدارس السينما بـ"كان" منذ 10 سنوات

الأربعاء 26/أبريل/2023 - 06:16 م

تنطلق فعاليات مهرجان كان السينمائي الـ76 المقرر إقامته في الفترة من 16 إلى 27 مايو المقبل، وتشارك مصر في نسختها الـ26 بمسابقة مدارس السينما بفيلم "الترعة"، وتعد هذه المشاركة الثانية الرسمية للأفلام المصرية حيث بدأت من معهد السينما في قسم "LA CINEF" منذ إطلاق المسابقة عام 1998، وأول المشاركات الرسمية منذ عام 2014.

ومن المقرر منح لجنة التحكيم التي ترأسها المخرجة السينمائية الهنغارية إلديكو إينيدي 3 جوائز من La Cinef، خلال حفل سيتبعه عرض الأفلام الفائزة، في 25 مايو القادم.

ويعد الفيلم إنتاج مصري إنجليزي مشترك بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك.

والفيلم المصري "الترعة" من إنتاج المعهد العالي للسينما في أكاديمية الفنون وإخراج جاد شاهين، واختير لتمثيل مصر رسميا في مسابقة مدارس السينما، ليكون ضمن 14 فيلما وقع الاختيار عليها، من بين ألفي فيلم تقدمت للمسابقة من مختلف دول العالم، من بينها دولة المغرب للمرة الأولى، والتي تشارك في هذه المسابقة من خلال فيلم "قمر" Ayyur، من المدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش، للمخرجة زينب وكريم.



أحداث قصة الفيلم المصري تدور حول شاب مصري يذهب لترعة ملعونة ويشاهد وضع غريبا يدفعه للتشكيك بكل شيء ويعجل بمصيره ، ويشارك في بطولته كل من محمود عبد العزيز، وهبة خيال، وسارة شديد، ومدير التصوير أدهم خالد.

وأعرب مخرج الفيلم "الترعة" جاد شاهين، عن فرحته الغامرة بهذه المشاركة، قائلا: "سعيد جدا بمشاركة فيلمي الأول في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان العريق وتواجد الأفلام المصرية فيه هذا العام"، موضحا أن الفيلم نتاج تعاون مجموعة من الموهوبين من طلبة وطالبات معهد السينما.

وعن حياه المخرج درس جاد شاهين، الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما عام 2018، بعد أن درس الإعلام، وعمل في بداياته مع المخرج الكبير يسري نصر الله، كمساعد مخرج، قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير الترعة.