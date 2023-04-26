بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى

بدأ منذ قليل الاجتماع الذى يعقده مجلس أمناء الحوار الوطنى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.



وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.

وأضاف المنسق العام للحوار أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف، يؤكد ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعب مصر العظيم.