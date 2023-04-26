رئيس جامعة المنصورة يتفقد مبنى الإدارة ويلتقى العاملين

أجري الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة اليوم الأربعاء فى أول يوم عمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، جولة في مبنى الادارة العامة لجامعة المنصورة، إلتقى خلالها بالعاملين بقطاعات الإدارة العامة داخل مكاتبهم مقدمًا لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويحفظ مصر وشعبها فى أمن ورخاء فى ظل قيادتها الحكيمة.
ورافقه خلال الجولة محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة ، سعد عبد الوهاب الأمين المساعد للشئون الادارية .
وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لجهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
كما أكد خلال الجولة، دعم إدارة الجامعة لجميع العاملين والجهود المبذولة لاستكمال مسيرة التطوير من أجل تحقيق خطط الجامعة وسياستها فى توفير أفضل الخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية وخدمة المجتمع، وتفعيل كافة آليات العمل والارتقاء بمنظومته الرقمية التى تسعى الجامعة لتحقيقها فى إطار إستراتيجية مصر للتحول الرقمى والتنمية المستدامة 2030.