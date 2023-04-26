مراقبة الأغذية بصحة أسوان تضبط 1231 زجاجة خل غير صالحة للاستهلاك.. صور

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة باستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشآت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

جاء ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا الاتجاه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان نجحت إدارة مراقبة الأغذية فى تنظيم حملات تفتيشية متتالية على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط 1231 زجاجة خل طعام تزن حوالى 1112 لتر غير مطابقة للمواصفات ، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية .

ولفت وكيل الصحة إلى أنه يتم تكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وهو ما أسفر عن حالة الضبط السالفة الذكر ، وتم التحفظ على المضبوطات، كما تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وعرضها على الجهات المختصة .

أشرف على عملية الضبط مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور ، وبعضوية مراقب أول الأغذية بمركز أسوان محمود عبد السلام ، وأيضاً مراقبى أول الأغذية بالمديرية مصطفى صديق وعمرو الليثى .

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