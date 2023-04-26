انطلاق اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس بأزهر مطروح.. صور

انطلقت اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بمعاهد مطروح الأزهرية، اليوم الأربعاء، وسط متابعات مكثفة من رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية وقيادات المنطقة.

وتفقد مدير عام العلوم العربية والشرعية بأزهر مطروح الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، عددا من معاهد إدارة مطروح التعليمية منها مطروح النموذجي الدكتور عبد الحليم محمود، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على الإجراءات الأمنية ومناسبة الوزن النسبي للورقة الامتحانية مع محتوى المنهج، ومناسبتها لنواتج التعلم المستهدفة.

وأكد "أبو خزيمة " خلال جولته التفقدية، أهمية اختبار المهام الأدائية بوصفها وسيلة تقييم لأداء الطلاب، مشددًا على ضرورة تصحيح تلك المهام أولًا بأول وتجهيزها للرصد إلكترونيا قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

حيث أدى التلاميذ المهام في اللغة العربية والتربية الإسلامية والعلوم والمهارات المهنية اعتبارًا من التاسعة صباحًا، حتى زمن الخروج الثانية عشرة ظهرًا.

انطلاق اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس بأزهر مطروح

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