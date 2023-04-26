مركز ومدينة القصاصين الجديدة يواصل أعمال النظافة والإنارة العامة

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة اليوم الأربعاء، أعمال النظافة اليومية وصيانة وإصلاح الإنارة العامة، حيث تم رفع ٤٠ طن قمامة، كما تم رفع ٣٠ طن مخلفات ومواد صلبة، من المدينة والقرى التابعة للمركز.

وفيما يخص صيانة وإصلاح الإنارة العامة، في قرية المحسمة القديمة، تم صيانة وإنارة ١٨ كشاف بعزبة النجارين، كما تم صيانة ٤٨ كشاف إنارة بقرية ٣٠ يونيو بعزبة الشيخ سليم وعزبة أبوعياد.

وفي السياق ذاته، تم صيانة ١٨ كشاف بعزبة تل ثمود، بقرية الشروق، بينما تابع قسم الكهرباء صيانة ٢٦ كشاف بعزبة منشية الصحفي بقرية السلام.