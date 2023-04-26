محافظ الفيوم يتفقد أعمال حصاد القمح بقرية كفور النيل

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال حصاد القمح المحلى لعام 2023، بأحد الحقول الزراعية بقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم.

جاء ذلك بحضور، النائب سيد سلطان عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والدكتورة هيام محجوب رئيس قسم المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، والدكتور أحمد على زين العابدين رئيس الفريق العلمي للحملة القومية لمحصول القمح بالفيوم، التابع لمركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أعرب محافظ الفيوم، خلال تفقده لأحد حقول القمح، عن سعادته البالغة لمشاركة الفلاحين فرحتهم بحصاد محصول، مشيراً إلى أن يوم الحصاد هو يوم عيد للمزارع المصري، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، حيث يدخل القمح فى صناعة الخبز والعديد من الصناعات الأخري، لافتاً إلي أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة مما يوفر في مياة الري ويحسن الجودة ويرفع الإنتاجية المحصولية للفدان.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة بكافة أجهزتها لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتاً إلي أن مصر لديها خطة مستقبلية وسياسة ثابتة بالتوسع في زيادة الأراضي المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى، وصولاً إلى تحقيق الإكتفاء الذاتى.

ولفت محافظ الفيوم، إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والري، ونقابة الزراعيين بالفيوم، في تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم حول أفضل أساليب الزراعة والرى بما لا يضر بالمحصول ويساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وكذا توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون حتي لا ندخل في مرحلة احتياج، مشيراً أن مديرية الزراعة وفرت للمزارعين سلالات القمح التي تتناسب مع مناخ المحافظة وتتميز بإنتاجية عالية، كما تم تزويدهم بالسماد اللازم.

وأوضح المحافظ، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات عملية لتوريد القمح من المزارعين بالسعر المناسب هذا العام، مؤكدا على الاستفادة من الدروس المستفادة من العام الماضي واتخاذ الإجراءات التحضيرية التى تم اتخاذها هذا العام لتجنب الممارسات الخاطئة، لتكون ركيزة للاستعداد للعام القادم، لافتا إلى أن التحضير لهذا العام قام على عدة محاور منها، الربط بين مديريتي الزراعة والرى، وحصر المساحات المستهدفة بزراعة القمح بشتى زمامات المحافظة من خلال تشكيل اللجان لحصر المساحات فعليا على أرض الواقع، والتأكد منها من خلال خرائط الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، مع أحكام الرقابة والسيطرة على تداول الأقماح بالتنسيق بين الجهات المعنية.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم وفقاً لاحصاءات مديرية الزراعة بلغت نحو 172 ألفا و933 فداناً، بواقع 31 ألفا و696 فداناً بمركز الفيوم، و20 ألفا و269 فداناً بمركز سنورس، و32 ألفا و177 فداناً بمركز طامية، و36 ألفا و410 فداناً بمركز إطسا، ووبمركز أبشواي 9 آلاف و42 فداناً، وفى مركز يوسف الصديق 24 ألفا و234 فداناً، وبأراضى الإصلاح الزراعي 17 ألفا 143 فداناً، وبأراضي عدد من الهيئات 1962 فداناً.

وأضاف، أن السلالات التى تم زراعتها هذا العام هي، مصر (1) ومصر (2)، وجيزة (171)، ووسخا (95)، ووجميزة (11)، وجميزة (12)، وسدس (14)، ووبنى سويف (5) وبنى سويف (7)، مؤكداً أن محصول العام الحالي مُبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية، نظراً لتوافر العوامل الجوية الجيدة هذا الموسم، ومن المتوقع تحقيق مستهدفات مرتفعة من الإنتاجية المحصولية.

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