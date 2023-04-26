«كونتكت» ترفع سقف التمويل العقاري ومشروعات البناء لـ6 ملايين جنيه

أعلنت شركة كونتكت للتمويل العقاري – ذراع التمويل العقاري لمجموعة شركات كونتكت المالية القابضة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية - عن زيادة تمويلاتها العقارية لتصل إلى 6 ملايين جنيه مصري، وذلك لفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتلبية احتياجات العملاء وتوفير حلول مالية مبتكرة وملائمة لهم.

وتوفر شركة كونتكت المالية القابضة خدمات التمويل العقاري للأفراد مباشرة أو من خلال الشركات "المطورين العقاريين"، وذلك بهدف تسهيل عملية الحصول على التمويل اللازم لشراء الوحدات العقارية وتمويل مشروعات البناء والتطوير العقاري.

وتتميز خدمات الشركة بتوفير السرعة في إصدار التمويل بكل يسر ، كما تتنوع فترات السداد لتتناسب مع احتياجات العملاء.

وشهدت الشركة نمو حجم التمويلات الجديدة بمعدل سنوي 88 % خلال عام 2022، مدفوعاً بتحسن عمليات التقديم وزيادة الإقبال على منتج التمويل العقاري طويل الأجل والممتد لـ "عشر سنوات" مما جعل كونتكت للتمويل العقاري تحتل مركز الصدارة بين الشركات في مبادرة التمويل العقاري بنهاية مارس 2023.

ومن جانب آخر، تقدم كونتكت حلول تمويلية مبتكرة لسوق التمويل العقاري والتقسيط في الساحل الشمالي والعين السخنة وأماكن المصايف باعتبارها أحد الأسواق النابضة بالحياة، والتي تشهد نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وذلك لتلبية الحاجة المتزايدة للتمويل العقاري والتقسيط في هذه المناطق، ومن المتوقع أن تحظى هذه الحلول المبتكرة بإقبال كبير من قبل العملاء، في تسهيل الحصول على التمويل العقاري ،لتوفير الوقت والجهد اللازمين للبحث عن الحلول المالية المناسبة.



وفي هذا السياق، قال أيمن حليم، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل العقاري، إننا ندرس في الفترة القادمة دخول التمويل العقاري للوحدات التجارية للأفراد لكي نصل إلى كل ما يحتاجه السوق والتوسع والتنوع لخدمة العميل.

وأعلن حليم، أن هناك طلبا على تمويل الوحدات التجارية وأيضا الأدوات التي يمكن أن نحتاجها للدخول في هذا النوع من التمويل، مشيراً إلى أن " كونتكت للتمويل العقاري" تولي أهمية كبرى لتوظيف الكفاءات العالية والمتميزة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، من خلال فريق عمل مؤهل وذو خبرة عالية في هذا المجال.



ومن جانبه، أشار سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية كونتكت لتعزيز مكانتها في سوق التمويل العقاري وزيادة حصتها السوقية، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.

وأكد زعتر على استمرار " كونتكت للتمويل العقاري " ذراع التمويل العقاري للمجموعة في تقديم خدمات متميزة وملائمة لعملاء المجموعة، لتلبية تحديات سوق التمويل العقاري في مصر، موضحاً: أن هذه الحلول المبتكرة تهدف إلي توفير أفضل خيارات التمويل لعملائنا.

نبذه عن كونتكت

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي مجموعة رائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتولى إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية.

وتتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم كونتكت برامج تمويلية متنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة، وعن طريق كونتكت كريدي تك تقدم برامج تمويل السلع الاستهلاكية والخدمات، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت للتأجير التمويلي وكونتكت للتخصيم.

كما تقدم كونتكت خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة، كما تعد الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بالسوق المصرية.

شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.