"الطاقة الذرية" تشارك في المؤتمر الدولي للتوجهات الدوائية للمستحضرات الصيدلانية المشعة في فيينا

شارك الدكتور تامر صقر، أستاذ الكيمياء الصيدلية الإشعاعية بقسم النظائر والمولدات المشعة بمركز المعامل الحارة بهيئة الطاقة الذرية، في المؤتمر الدولي للتوجهات الدوائية للمستحضرات الصيدلانية المشعة والذي عقد بفيينا في الفترة من 17 إلى 21 أبريل 2023.

وأوضحت هيئة الطاقة الذرية في بيان اليوم، أن المؤتمر استعرض كل ما هو جديد في مجال إنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية وتحويلها لمستحضرات صيدلانية مشعة للتشخيص والعلاج، حيث شارك فيه ما يقرب من ٥٥٠ باحثا من حوالي ٩٠ دولة .

وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة مثل إنتاج نظير الموليبدينيوم-٩٩ وسبل توفير نظير التكنسيوم-٩٩م وانتاج المولدات المشعة الطبية بأنواعها المختلفة وانتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة التشخيصية المبنية على مشعات البوزيترون ومشعات جاما وانتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة العلاجية المبنية على مشعات الفا ومشعات بيتا، كما تطرق المؤتمر للشراكات الدولية الناجحة لدعم قطاع الطب النووي بالمستحضرات الصيدلانية المشعة وتطوير قطاع الصناعة والتعليم الصيدلي المستمر في القطاع النووي، كما ناقش المؤتمر أهم نقاط إنشاء المنشئات النووية الداعمة لإنتاج النظائر والمستحضرات الصيدلانية المشعة وكيفية دعم شباب الباحثين في قطاع الصيدلة النووية.

ومن أهم المشاركات في المؤتمر عرض التجربة الروسية لدعم قطاع الصيدلانيات المشعة في روسيا من منظور الانتاج والصناعة والتعليم المستمر، وكذلك مشاركة مركز تريومف بكندا وعرض خبراته في مجال تحويل الابحاث العلمية لمستحضرات صيدلانية مشعة للإنتاج التجاري الطبي.

وتمت دعوة الدكتور تامر صقر لعرض بحثه العلمي عن استهداف الأورام السرطانية بمستحضرات صيدلانية مشعة مصنعة بتقنية النانوتكنولوجي حيث يتم صياغة شكل دوائي في صورة نانوية ومحضرة بتقنية التشعيع الجامي والمزينة بمواد موجهة لاستهداف الخلايا السرطانية والقادرة على حمل نظيري الجاليوم-٦٨ واللوتيتيوم-١٧٧ وذلك لاستهداف الأورام بفاعلية ودقة عالية وتقليل التأثيرات الجانبية الدوائية وذلك للتشخيص والعلاج.

بدوره أكد الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، أن الهيئة تسعى دائماً لإشراك الكوادر المتميزة بالمؤتمرات الدولية لعرض الأبحاث الحديثة في المجالات المختلفة ومنها مشاركة الاستاذ الدكتور تامر صقر بهذا المؤتمر الدولي المهم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا والذي يختص بمجال إنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية وتحويلها لمستحضرات صيدلانية مشعة للتشخيص والعلاج وهو أحد المجالات التي تشارك فيها هيئة الطاقة الذرية بإنتاج النظائر المشعة من مفاعل مصر البحثي الثاني ومصنع إنتاج النظائر.

وصرح الدكتور شريف الجوهري، المستشار الإعلامي للهيئة، بأن الهيئة تواصل جهودها لمشاركة جيل شباب العلماء بالهيئة في الأنشطة الدولية المختلفة لزيادة الاحتكاك الدولي وبناء الاجيال الجديدة بهيئة الطاقة الذرية خاصة في المجالات التي تهم المجتمع المصري وهو إنتاج النظائر المشعة لتشخيص وعلاج الأورام.