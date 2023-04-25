المدير الفني لسلة الأهلي: مباراة الغد بداية طريقنا لبطولة الدورى الإفريقي

تحدث الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق سيف سمير عن ضربة البداية غدًا في بطولة الدورى الإفريقي لكرة السلة "BAL" أمام فيروفيارو الموزمبيقي والتي تقام في السادسة مساء غدًا الأربعاء على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وقال أوجستي بوش في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء: "الجميع يتحدث عن أهمية فوز الأهلي بالبطولة، وهذا هو هدفنا الذي نطمح له، ولكن هذا مازال بعيدا، نحن حاليًا نُركز على المباراة الأولى في البطولة أمام فيروفيارو".

وأضاف: "بالتأكيد بترو دي لواندا منافس قوي ومرشح للتتويج باللقب، ونحن أيضًا في نفس الخانة، لكن في النهاية نحن نحترم جميع الفرق، ونتعامل معهم بنفس الأسلوب، أي فريق متواجد في البطولة وأي لاعب متواجد بالتأكيد هو مميز، ولهذا نحن نحترم جميع الفرق ونستعد لجميع المباريات بنفس الطريقة".

من جانبه قال سيف سمير: "نطمح للفوز بالبطولة، هذا هو اللقب الوحيد الذي لم يحققه الفريق الحالي، بالإضافة إلى أنها من تنظيم NBA فهذا يمنحنا حافز أكبر للمساهمة في رفعة اسم النادي الأهلي في جميع أنحاء العالم".

واختتم قائد الأهلي : "هناك فارق بين بطولة إفريقيا التي حققناها عام 2016، والبطولة الحالية، التنظيم مختلف، والأجواء مختلفة، نحتاج جماهيرنا مثل عام 2016، ونحتاجهم في هذه البطولة بشكل أكبر لأنها أصعب وأهم، وفي النهاية نتمنى تتويجنا باللقب".