منتخب نيجيريا يستدعى تشارلز باسى مهاجم المحلة استعدادًا لكأس العالم للشباب بالأرجنتين

تلقى مجلس إدارة غزل المحلة برئاسة أسامة خليل، فاكسا رسميا من الاتحاد النيجيري لكرة القدم يطلب فيه استدعاء تشارلز باسى مهاجم الفريق للمشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما فى بطولة كأس العالم القادمة فى الأرجنتين.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى المعسكر التحضيري مطلع مايو المقبل، حيث تنطلق البطولة من 20 مايو حتى 11 يونيو على آن يعود للفريق بعد الانتهاء من المشاركة في مونديال الشباب.



وانضم النيجيري تشارلز باسى الى فريق غزل المحلة في يناير الماضى خلال فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة، فى صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات.



ويعد تشارلز باسى من المواهب الكروية الصاعدة فهو من مواليد 19 يناير عام 2005، وشاراك مع الفريق هذا الموسم فى 8 مباريات وتمكن من أحراز هدفين.