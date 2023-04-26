الإسماعيلي يجدد عقد «الشامي».. ويفاوض «محسن» و«النقاز» لفسخ التعاقد بالتراضى

يسعى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، للحفاظ على استقرار الفريق من خلال التفاوض على تجديد تعاقد العناصرة الأساسية للفريق، وعلى رأسهم نجم الفريق الأول محمد الشامي، والتخلص من اللاعبين الذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل.

وأبدى محمد الشامي، موافقته على تجديد تعاقده مع الإسماعيلي، ورفض فرض أي شروط مالية على المسئولين بالاسماعيلي لتمديد تعاقده لمدة ثلاث مواسم، وترك الحرية لهم في تحديد القيمة الإجمالية لارتباطه الجديد مع النادي.

وأشار مصدر مقرب من اللاعب، عن تلقي الشامي عددًا من العروض الداخلية والخارجية، خاصة بعد تألقه في مباريات الدراويش الأخيرة، وأكد المصدر أن اللاعب يركز حاليًا مع الإسماعيلي ويغلق كافة العروض الخارجية تقديرًا لموقف الفريق في جدول الترتيب.

وينتهي عقد الشامي مع الدروايش، بنهاية الموسم الجاري، ويحق لة الانتقال لأي نادي مجانا، وكان محمد الشامي اقترب من الانتقال إلى صفوف المصري البورسعيدي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن فشلت الصفقة بسبب المقابل المادي.

وفي سياق آخر، بدء مجلس الدراويش التفاوض على فسخ تعاقد الثنائي أحمد محسن وحمدي النقاز، بعد خروجهما من حسابات الجهاز الفني للدراويش، وكشف مصدر داخل الإسماعيلي عن رفض أحمد محسن فسخ التعاقد إلا بعد الحصول على كافة مستحقاته من أجل الموافقة على الرحيل.. وتمسك الظهير الأيمن التونسي، حمدي النقاز، بالحصول على 300 ألف دولار، لكي يفسخ تعاقده بالتراضي بنهاية الموسم الحالي.

ويأتي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 11 آخرين وتلقي 8 هزائم، ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المصري في دور الـ 16 بكأس الرابطة، في المباراة المقرر لها مساء السبت القادم في تمام الساعة السابعة.

ويدرس الجهاز الفني للدراويش إراحة بعض اللاعبين الأساسيين خلال مواجهة كأس الرابطة المقبلة، من اجل إتاحة الفرصة للاعبين الباعدين عن المشاركة في مباريات بطولة الدوري.

على صعيد آخر، قرر الجهاز الفني للدراويش، تفعيل لائحة الجزاءات تجاه صالح جمعة وعبد الرحمن مجدي، نظرًا للغياب بدون إذن عن أول تدريب للفريق بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتغيب الثتائئ عن مران الفريق الذي أقيم أمس الأحد، بدون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني، حيث قرر حمزة الجمل، تطبيق لائحة العقوبات على الثنائي بخصم 5 آلاف جنيه من كل لاعب.