رفع 120 ألف طن مخلفات من أحياء ومدن ومراكز الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن جميع أجهزة المحافظة نفذت الخطة التي تم وضعها لاستقبال عيد الفطر بنجاح، واستطاعت بالتنسيق المشترك والمتابعة المستمرة تقديم جميع الخدمات للمواطنين، والتصدي كذلك لجميع صور مخالفة القانون، خاصة خلال إجازة العيد، وذلك بناء على التوجيهات العامة للدولة بتكثيف العمل والتواجد الميداني وتعزيز الجهود من أجل راحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، عقب متابعته وتقييمه لتقارير أداء جميع أجهزة المحافظة خلال إجازة عيد الفطر، أنه تم تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالى وراحة المواطنين، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد، قامت هيئة النظافة والتجميل برفع ٥٥ ألف طن من المخلفات بنطاق أحياء المحافظة التسعة، بينما قامت المراكز والمدن برفع ٦٥ ألف طن ليصل إجمالي ما تم رفعه من قمامة ومخلفات خلال إجازة العيد إلى أكثر من ١٢٠ ألف طن وهو ما يعكس حجم الجهود التي تم بذلها لظهور الشوارع بالشكل الحضاري اللائق.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن غرفة العمليات تعاملت مع شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالظواهر السلبية خلال إجازة العيد وتم توجيه كل شكوى إلى الجهة المختصة وسرعة التعامل معها، مؤكدًا أنه تم توجيه حملات مستمرة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب علي جميع خطوط سيارات الأجرة وعدم استغلال المواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد انه تم تكليف الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية برفع درجة الاستعداد القصوي خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الأسواق للتأكد من جودة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة والمرور علي الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من انتظام تواجد الإدارات الميدانية .

مشيراً انه تم المرور علي المستشفيات للتأكد من توافر الاطقم الطبية والمستلزمات العلاجية والأدوية وانتظام الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين علي الوجه الاكمل خلال أجازة عيد الفطر المبارك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين عن العمل .

وأضاف محافظ الجيزة أن الأجهزة التموينية كان لها دوراً كبيراً حيث تم مراقيه انتظام العمل بالمخابز وفقا لقوه العمل المحددة بقطاعات المحافظة ومتابعه الالتزام بالمواصفات والاوزان المحددة لرغيف الخبز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث تم تحرير ٣٩٠ محضر تمويني لمخابز لضبط مخالفات بها وضبط حوالي ٣ طن دقيق بلدي مدعم بمنشأت مخالفه الي جانب مرور ومتابعه إدارات الطب البيطري علي المحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من سلامه الاغذية المعروضة للمواطنين .

كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بتحرير محاضر بيئة لمخالفات وكذا رفع كافة مظاهر الإهمال الممثلة في الأسواق العشوائية والإشغالات والتعديات التي كانت تعوق الطريق أمام حركة المواطنين حيث شهدت عدداً من المناطق ذات الكثافات السكانية العالية علي سبيل المثال امبابة والهرم والعمرانية والوراق حملات مكبرة لإزالة أوجه التعدي علي الطريق العام.

في سياق متصل، أكد اللواء أحمد راشد أنه تم المرور على الملاهي خاصة في المناطق الشعبية والتأكد من عوامل الأمان بالألعاب الترفيهية حفاظا على سلامة الأطفال مع إزالة عدداً من الملاهي المتعدية علي الطريق العام وتعيق حركة المواطنين بالوراق وشمال وكذلك متابعة المراسي والمتنزهات النيلية للتأكد من توافر وسائل الأمان والحماية ومراجعة التراخيص الخاصة بها.

وأكد اللواء أحمد راشد أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بملاحقة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ورصدها على مدار الساعة، الأمر الذي أسفر عن منع ٤٠ مخالفة وتعدي في المهد علي الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد بمراكز ومدن المحافظة وكذلك ضبط وإزالة ٩ حالات بناء مخالف بأحياء الوراق وجنوب والطالبية والدقي .

وقال محافظ الجيزة إنه شدد على رؤساء المدن والمراكز بضرورة متابعة حالات الإزالة التي تمت بشكل دوري، ورصد والتصدي دون تهاون لأية تعديات على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمحافظة، لما بذلوه من جهود في تطبيق الخطة التي تم وضعها قبل العيد، والتي أوجبت إلغاء الإجازات والراحات للعمل على راحة وسلامة المواطنين وتواجد ٧٥ % من قوة العمل البشرية بالجهاز التنفيذي داعيا إلى مواصلة العمل من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على ما تحقق على أرض المحافظة من إنجازات ومشروعات قومية ضمن خطة الدولة، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.