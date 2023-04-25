شمال سيناء تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من الممرضات القابلات

شهد محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة يرافقه الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة ولفيف من مديري الإدارات بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء حفل تخرج الدفعة الثانية للممرضات اللاتي أتممن اجتياز الدورة التدريبية لمهارات الولادة الطبيعية بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك في احتفالية محافظة شمال سيناء بعيد التحرير ال 41 وبحضور االدكتورة : آمال عبد الحى ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة و الدكتور علاء عبد القادر سلطان استشارى النساء وتوليد والمدير التنفيذي لبرنامج القابلات والدكتور: فوزى عبد العليم استشارى رعاية أمومة وطفولة و ود رنا حشمت مسؤل الإعلام والجوده بالإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ان وزارة الصحة والسكان المصرية على رأسها الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة تعمل بكامل طاقتها في توصيل الخدمة الصحية الي جميع أهالي شمال سيناء بالقرى والاماكن البعيدة بالمحافظة وان تخريج الدفعة الثانية من القابلات هو أكبر دليل على ذلك موجها شكر وتقديره الي فريق وزارة الصحة والدكتورة امال عبد الحي والفريق المرافق لها

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن ما تقوم به الوزارة هو خطوة فريدة وجادة لخدمة أهالينا بشمال سيناء ، معربا عن سعادته بتخريج الدفعة الثانية لرعاية السيدات بالقرى والاماكن البعيدة و المقبلات على الولادة بالمناطق النائية مما يعد خطوة رائدة في الحفاظ على الأطفال حديثي الولادة.

وأكدت الدكتورة آمال عبد الحى ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة ان هذه هي الدفعة الثانية للتمريض اللاتي تم اجتيازهم الدوره التدريبية على مهارات الولادة مما يعد طفرة في القطاع الصحي بشمال سيناء والتمريض بصفه خاصة وان الهدف هو خدمة أهالي وسيدات شمال سيناء اثتاء الولادة بالقري البعيدة بالمحافظة واعربت عن سعادتها بحضور العيد ال41 لتحرير سيناء وقدمت الشكر والتقدير لمحافظ شمال سيناء على الدعم الكامل واستضافة حفل التخرج.

وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحي ان تخرج الدفعة الثانية بعد انتظام أعمال التدريب واجنياز الدورة لعدد 23 من أخصائي وفني التمريض فى مركز تدريب الريسة بالعريش ، معربا عن امتنانه وشكره لفريق الوزارة لجهوده فى التدريب، مما ينعكس أثره بالايجاب واكتساب الخبرات لخدمة أبناء المحافظة.