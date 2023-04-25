رئيس مياه الإسكندرية يجرى جولة تفقدية للمحطات خلال إجازة عيد الفطر.. صور

قام المهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية ، بجولة تفقدية على محطات المياه خلال أجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة سير العمل وانتظام التشغيل بالمحطات.

وشدد جابر على توافر معدات السلامة والصحة المهنية بالمحطات والتأكد من جاهزيتها للعمل والتنبيه علي مسؤل السلامة والصحة المهنية بالمحطات بتدريب كافة العاملين فى المحطات والشبكات على الاستخدام الأمثل لأدوات السلامة والصحة المهنية للحفاظ عليهم أثناء تأدية أعمالهم.

وأشار جابر، إلى استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية للعمل على مدار الساعة خلال أيام العيد لتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها من خلال فرق الصيانة والطوارئ.

حيث تقوم الشركة باستقبال شكاوى المواطنين علي مدار 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي .

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