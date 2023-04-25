توريد 1000 طن قمح للصوامع خلال يومين بالقليوبية

أعلنت مديرية التموين بالقليوبية توريد 999 طنا و742 كيلو جرام قمح خلال يومين من بدء توريد المحصول الاستراتيجي بصوامع الغلال بالقليوبية، عن طريق تجهيز 11 موقعا ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مع اتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح، موضحا أنه تم البدء في استلام القمح من المزارعين والموردين لموسم 2023، وستكون البداية بصوامع بنها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

من جانبه قال عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إن خريطة مواقع وهناجر ومواقع تجميع محصول القمح بالقليوبية يبلغ عددها 11 موقعا، وهي "5 مواقع تابعة لمطاحن شمال القاهرة ووسط وغرب الدلتا والجهة التسويقية لها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وموقعان تابعان للشركة المصرية الصوامع والتخزين، و4 مواقع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية".

وأضاف "أبو زيد"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مواقع التخزين والهناجر والصوامع المعدة لاستلام القمح وتوريدها من المزارعين جاهزة، وتم التأكد من توافر الشروط فيها، والحالة الفنية لها جيدة، وجار تشكيل لجان استلام المحصول من المزارعين، موضحا أنه تبلغ السعة التخزينية بصوامع وشون وهناجر المحافظة 179 ألفا و840 طنا، حيث تم التأكد من حالة المواقع وجاهزيتها، وجار تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام للمحصول.

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