محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات بطنطا والمحلة

أجري الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات داخل مركزي طنطا والمحلة، تفقد خلاها عد من الشوارع والميادين العامة داخل تلك المدن.

ووجه محافظ الغربية بغلق أحد المقاهي لتعديه على حرم الطريق، كما وجه حي أول طنطا بالتنسيق مع شرطة المرافق، لإزالة كافة الإشغالات بشارع سكة سيجر، كما وجه حي ثان طنطا باستكمال باقي أعمال النظافة في نطاق الحي، في حين وجه حي أول وثان المحلة برفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق واستمرار أعمال النظافة كلا في نطاقه.

كما شدد المحافظ على كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، من أجل ظهور المدن والأحياء بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مناطق وشوارع (البحر، الجلاء، الطريق الزراعي طنطا- القاهرة، الكورنيش، ميدان الجملة، النادي، نادي المعلمين، كفر عصام، ال التجنيد، سيجر، ميدان ستوته، المحطة وسكة المحلة) كما تفقد في المحلة مناطق وشوارع (جمال عبد الناصر، عبد الحي شاهين، الكورنيش، السبع بنات، البحر، الشون، مجمع المحاكم وطريق محلة أبو علي).

واستجاب المحافظ خلال جولته لطلب إحدى المواطنات من ذوي الهمم بتجديد الكشك الخاص بها من خلال الحي، إلى جانب لاستماع لعدد من شكاوى المواطنين ووجه بحلها على الفور.

رافق المحافظ خلال جولته محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، اللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.