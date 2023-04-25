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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شخصين قبل ترويج 7 طرب حشيش في القطامية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما " بدائرة قسم شرطة القطامية ، وبحوزتهما (7 أكياس من جوهر الحشيش المخدر - سيجارة بها مادة الحشيش المخدر - مبلغ مالى - هاتفين محمول).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن القاهرة مواد المخدرة قسم شرطة القطامية طرب حشيش