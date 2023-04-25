القبض على شخصين قبل ترويج 7 طرب حشيش في القطامية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما " بدائرة قسم شرطة القطامية ، وبحوزتهما (7 أكياس من جوهر الحشيش المخدر - سيجارة بها مادة الحشيش المخدر - مبلغ مالى - هاتفين محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.