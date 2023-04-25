ركنة سيارة تتحول إلي مشاجرة طاحنة تنتهي بإتلاف واجهة محل في الطالبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط طرفي مشاجرة تسببت في إتلاف واجهة محل ملابس بدائرة قسم شرطة الطالبية.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم وإتلاف واجهة إحدى محال الملابس.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول: مالك المحل المُشار إليه "له معلومات جنائية" طرف ثان: 4 أشخاص أحدهم مصاب بكدمات وسحجات متفرقة "ولإثنين منهم معلومات جنائية" وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك على خلفية حدوث مشادة بين أحد الأشخاص من الطرف الثانى لإيقافه سيارة "نصف نقل" أمام محل الطرف الأول، وقيام الأخير بالتعدى عليه وإحداث إصابته فقام بالإتفاق مع باقى أفراد الطرف الثانى وتوجهوا لمحل الطرف الأول وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بكسر واجهة المحل بقطعة حديدية "تم التخلص منها".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.