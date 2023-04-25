فى اللحظات الأخيرة.. استبعاد كورتوا من قائمة ريال مدريد أمام جيرونا

أعلن ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، استبعاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، من قائمة فريقه المستدعاه لمواحهة جيرونا ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر نادى ريال مدربد بياناً عبر موقعه الرسمى، قال فيه: "لن يلعب تيبو كورتوا اليوم في مباراتنا ضد فريق جيرونا".

كما اضاف البيان: "تم استبعاد كورتوا من قائمة المباراة في اللحظات الأخيرة بسبب معاناته من التهاب المعدة والأمعاء، ولن يسافر مع الفريق".

وأنهى ريال مدريد بيانه، بأستدعاء بديل كورتوا: "قرر الجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي استدعاء الحارس ماريو دي لويس إلى قائمة المباراة بدلا من كورتوا".



ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 65 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة ب11 نقطة.