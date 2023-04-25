مصرع طفل سقط من مصعد كهربائي في البحيرة

لقى طفل مصرعه متأثرا بإصابته جراء سقوطه من أسانسير بإحدى العمارات السكنية بمنطقة سارع المصنع بمركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة إخطارا من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بسقوط طفل من اسانسير بإحدى العمارات السكنية بمنطقة شارع المصنع، التابع لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع الطفل" يس وحيد زايد" مقيم بشارع المصنع بدائرة مركز كوم حماده إثر سقوطه من اسانسير بإحدى العمارات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة كوم حمادة التحقيقات في الواقعة، وجاري استخراج تصريح الدفن للمتوفي.