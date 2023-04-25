الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء غالية على قلب ووجدان كل مصري وعربي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ41 لتحرير سيناء الحبيبة، قائلا: "شعب مصر العظيم.. أيها الشعب الآبي الكريم.. أتحدث إليكم اليوم فى ذكري عزيزة وغالية على قلب ووجدان كل مصري وعربي.. الذكرى الـ41 لتحرير سيناء الحبيبة.. مهد الرسالات ومسرى الأنبياء".

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة تحرير سيناء، أن ذكرى تحرير سيناء عزيزة وغالية على قلب كل مصري وعربي، موضحًا: "سيناء تلك البقعة المقدسة من أرض الوطن التى تفيض من بركات الله ورحمته بأشعة النور الإلهي الذي تجلي على أرضها المباركة فزادها مهابة وتقديرا وفخرًا".

وتابع، أن تحرير سيناء كان تحريرًا للكرامة المصرية وانتصارًا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ.