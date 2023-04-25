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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انتشال جثامين 14 شخصًا من بحيرة بين زامبيا والكونغو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الكونغولية  أمس الإثنين، انتشال جثامين 14 شخصًا من بحيرة مويرو الواقعة على الحدود بين زامبيا والكونغو الديمقراطية بعد انقلاب قاربهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وذكرت وكالة الأنباء الكونغولية أن القارب أبحر يوم الاثنين الماضي وعلى متنه حوالي 50 شخصًا، لكنه واجه رياحًا شديدة تسببت في انقلابه.

انتشال جثامين 14 شخص ا بحيرة بين زامبيا والكونغو