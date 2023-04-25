انتشال جثامين 14 شخصًا من بحيرة بين زامبيا والكونغو

أعلنت السلطات الكونغولية أمس الإثنين، انتشال جثامين 14 شخصًا من بحيرة مويرو الواقعة على الحدود بين زامبيا والكونغو الديمقراطية بعد انقلاب قاربهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء الكونغولية أن القارب أبحر يوم الاثنين الماضي وعلى متنه حوالي 50 شخصًا، لكنه واجه رياحًا شديدة تسببت في انقلابه.