أوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في إمدادها بالأسلحة والذخيرة

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الاثنين، إن الأمن الأوروبي يعتمد على سرعة وكمية إمدادات الأسلحة والذخيرة التي تحصل عليها أوكرانيا لاستعادة وحدة أراضيها، مطالبا الاتحاد الأوروبي بسرعة إمداد بلاده بالأسلحة والذخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية نقلا عن بيان وزارة الخارجية الأوكرانية.

وأكد كوليبا أن "هزيمة روسيا هي الضمان لحياة طبيعية في أوروبا، ولا توجد حاليا مهمة أكثر أهمية من ذلك، ولتحقيق ذلك تحتاج أوكرانيا إلى مزيد من الأسلحة والذخيرة ويجب أن تحصل عليهم في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أن الجانب الذي يتمتع بأفضل الخدمات اللوجستية والإمدادات لديه أفضل فرصة للفوز بالحرب، ودعا زملاءه الأوروبيين إلى تسريع الإمداد لضمان تفوق أوكرانيا الحاسم على روسيا في ساحة المعركة.

وقال كوليبا "لدينا هدف استراتيجي مشترك وهو ضمان السلام الأوروبي للأجيال القادمة، ويعتمد ذلك على سرعة القرارات وتنفيذها، ينبغي التغلب على جميع العقبات الإجرائية وعدم التأخير بين قرار توريد الأسلحة ووصولها إلى حدود أوكرانيا".