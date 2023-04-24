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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مكين" يتفقد مستشفى ميت غمر المركزي.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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قام الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى ميت غمر المركزي وذلك  للاطمئنان على حسن سير العمل وأحوال المرضى وذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الجولات الميدانية.

 

وتفقد مكين قسم الاستقبال والقسم الداخلي والطوارئ يرافقه الدكتور أحمد رشدي مدير المستشفى واطمأن بنفسه على توافر جميع الادوية والمستلزمات و حسن سير العمل.

 

كما استمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية  والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها . 


 ومثمناً فى نهاية الجولة جهود الفريق الطبى بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.

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الدقهلية الخدمة الطبية الدكتور شريف مكين مستشفى ميت غمر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية