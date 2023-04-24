والد الطبيب المتوفى بالسودان: أحتسب ابني عند الله من الشهداء

طلب ناصر سيد والد الطالب المتوفي بالسودان الدعاء لابنه بالرحمة والمغفرة، واحتسبه عند الله من الشهداء ، فيما سادت حالة من الحزن بكافة مراكز وقري محافظة أسيوط، لإعلان دفنه بالسودان وعدم تمكنهم من عودة الجثمان لدفنه داخل محافظة أسيوط وأهله وقريته.

وكان أهالي مركز ديروط، قد أعلنوا عن وفاة الطالب صابر ناصر سيد بالصف الاول بكلية الطب بالسودان عقب اصابته بنوبة سكرداخل شقته نتيجة اصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية لعدم وجود مواد غذائية وادوية بسبب الحرب وانتشار البطلجة بالشوارع وتوقف مقومات الحياة من الغذاء والمياه والكهرباء والانترنت.

وفعّل أهالي محافظة أسيوط هاشتاج لمطالبة السفارة ووزارة الخارجية بعودة الجثمان ودفنه بأسيوط وعقب فشل المحاولات، اعلن والده على صفحته بالفيس بوك دفن نجله في مدافن المنشية بالسودان.





الطالب المصري المتوفي بالسودان