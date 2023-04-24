تحرير 543 مخالفة بمخابز بلدية و230 محضر جنحة متنوعة بأسوان

جهود مكثفة تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز ، وخاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك لمواجهة الإحتكار والسيطرة على الأسعار ، مع التأكد من جودة وصلاحية السلع الإستراتيجية المختلفة للبيع ، بالإضافة إلى توافر السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية .

وفي هذا الإطار قامت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بحملات متتالية بناءاً على تعليمات محافظ أسوان من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية حيث تم المرور على كافة المحلات والسوبر ماركت والمخابز والجزارة ، وإتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال المخالفين ، عن تحرير ٥٤٣ مخالفة منها ٣١٣ مخالفة ضد أصحاب مخابز بلدية والعاملين بها ، بجانب ضبط ١١٨ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو الأوزان القانونية ، و ٤٥ مخالفة توقف عن إنتاج الخبز دون عذر ، و ٦٢ مخالفة للتصرف فى الدقيق ، بالإضافة إلى ٨٨ مخالفة أخرى متنوعة .

وأشار خالد أبو القاسم إلى أنه تم تحرير ٢٣٠ محضر جنحة منها تحرير محضر لضبط كميه قدرها ٣٦ طن ملح طعام مجهول المصدر ، و ٩ محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية وهى عباره عن ١٩ جردل عصائر بودر ، و ١٨٤٧ عبوة حلويات وبسكويت شيكولاتة .

ولفت إلى أنه تم كذلك ضبط ٤٥ كرتونه أندومى ، و ٥٧ عبوة أجبان مختلفة ، بجانب ١٣٥ محضر لعدم إعلان عن الأسعار ، و ٥ محاضر للبيع بأزيد من السعر ، و ٥ محاضر للغش التجارى ، كما تم ضبط كمية من الأرز قدرها ٤٠٠ عبوة ، بالإضافة إلى تحرير ٤٦ محضر لعدم حمل شهادة صحية ، فضلاً عن تحرير ٢٧ محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص ، و ٢ محضر مواد بترولية .

IMG-20230424-WA0003

IMG-20230424-WA0007

IMG-20230424-WA0006

IMG-20230424-WA0005