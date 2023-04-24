تحرير 78 محضرا بمدن جنوب سيناء خلال عيد الفطر

تمكنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء من ضبط 78 محضرا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الحملات المستمرة ووفقا لتعليمات المحافظ خالد فودة، الذي شدد على تكثيف حملات التفتيش؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وذكرت المديرية- في بيان، اليوم الإثنين أنها تمكنت أيضا من ضبط 281 عبوة عصائر ومياه غازية بمدينة نويبع منتهية الصلاحية، وضبط 14.5 كيلوجرام مصنعات لحوم منتهية الصلاحية، وتم عمل محاضر بجميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما جرى تحرير عدد من المحاضر لبيع أزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين بالمنشآت التي تم المرور عليها، وتحرير عدد من المحاضر لبعض المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المحاضر.

وشددت المديرية على استمرار تلك الحملات على جميع مدن المحافظة؛ لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية معهم؛ لضمان ضبط الأسواق وعدم استغلال المواطن ومنع جشع التجار والحفاظ على السلامة والصحة العامة.