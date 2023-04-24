ads
الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 78 محضرا بمدن جنوب سيناء خلال عيد الفطر

حملات تموينية - أرشيفية
حملات تموينية - أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء من ضبط 78 محضرا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الحملات المستمرة ووفقا لتعليمات المحافظ خالد فودة، الذي شدد على تكثيف حملات التفتيش؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وذكرت المديرية- في بيان، اليوم الإثنين أنها تمكنت أيضا من ضبط 281 عبوة عصائر ومياه غازية بمدينة نويبع منتهية الصلاحية، وضبط 14.5 كيلوجرام مصنعات لحوم منتهية الصلاحية، وتم عمل محاضر بجميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما جرى تحرير عدد من المحاضر لبيع أزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين بالمنشآت التي تم المرور عليها، وتحرير عدد من المحاضر لبعض المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المحاضر.

وشددت المديرية على استمرار تلك الحملات على جميع مدن المحافظة؛ لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية معهم؛ لضمان ضبط الأسواق وعدم استغلال المواطن ومنع جشع التجار والحفاظ على السلامة والصحة العامة.

مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء إجازة عيد الفطر المبارك حملات التفتيش