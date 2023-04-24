موظفون يستقيلون أمام الكاميرا لزيادة المشاهدات على تيك توك

في واقعة غريبة من نوعها وكأنها تريند من نوع جديد يبحث عن الشهرة والظهور وهو ظهور موظفين على منصة تيك توك يعرضون استقالاتهم عن العمل في مقابل الحصول على ملايين المشاهدات على موقع التواصل الاجتماعي.

QuitTok، اتجاه جديد على تيك توك، حيث ينتقل الموظفون إلى المنصة للاستقالة من وظائفهم أمام الكاميرا.

ويمكن ربط هذا الاتجاه بمستخدمة تيك توك Marissa Jo التي نشرت مقطع فيديو تركها وظيفتها في 2020.

وشاركت كريستينا زومبو، وهي موظفة سابقة في الحكومة الأسترالية، لقطات أثناء إرسالها استقالتها.

وسرعان ما أصبح الفيديو شائعا، وحصد أكثر من 53 ألف إعجاب و 3 آلاف تعليق. وقالت كريستينا: "لم تكن عندي فكرة أن كثيرين سيروون قصصهم، ويشاركون خوفهم من مغادرة عملهم، أو رغبتهم القوية في فعل ما أفعله".

حيث حققت المشاهدات على تيك توك بصورةمذهلة وتتزايد يوما بعد يوم، و وحصدت مقاطع فيديو QuitTok بالفعل أكثر من 41 مليون مشاهدة، حسب صحيفة ذا ستار .