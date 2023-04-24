فيديو.. مصري من ذوي البصيرة يحصد المركز الأول بمسابقة القرآن الكريم بالأردن

قال الشيخ نادي سعد جابر، من ذوي البصيرة، إنه حصد المركز الأول بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن بالأردن بعد منافسة كبيرة ضمت مشاركين من 45 دولة مختلفة، موضحا أنه تم ترشيحه للمشاركة في المسابقة عقب حصوله على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة والتي نظمتها وزارة الأوقاف العام الماضي، وتم تكريمه بواسطة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الاثنين، أنه بدأ حفظ القرآن الكريم في عمر 5 سنوات بمساعدة أسرته وجده لوالدته حتى نجح في الأمر بعمر 7 سنوات، والتحق بالأزهر الشريف وأتم حفظ القرآن بالقراءات السبع في الثانية عشرة من عمره.

وتابع، أنه تفوق دراسيا مثلما كان متفوقا في حفظ القرآن الكريم وحصل على المركز الثاني في الشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، والثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، ليلتحق بكلية الشريعة والقانون وتخرج منها وشارك في مسابقات محلية ودولية عديدة في حفظ القرآن الكريم.