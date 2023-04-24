الزمالك يحفز لاعبيه بالمستحقات قبل مواجهة الأهلي

يسعى مسئولو الزمالك لتوفير كافة الوسائل التى تضمن للفريق المزيد من الاستقرار خلال الفترة القادمة من أجل العودة مجددا لمنصة الانتصارات.

ووعدت إدارة الزمالك اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، كنوع من التحفيز للاعبين قبل مواجهة الأهلي المرتقبة يوم 5 مايو المقبل فى بطولة السوبر المصري والتى ستقام فى الإمارات.

ويواصل الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

فرض الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك فرمانات وقرارات جديدة فى الفريق من أجل إعادة الالتزام والانضباط داخل صفوف القلعة البيضاء.

وشدد أوسوريو على لاعبي الفريق بأن التأخير على التدريبات مرفوض وأنه ستوقع عقوبات على أى لاعب سيتأخر عن موعد المران قد تصل إلى 200 ألف جنيه.

كما شدد على لاعبي الفريق بعدم السهر والالتزام بالنوم المبكر والاستيقاظ المبكر ، بالإضافة إلى الإلتزام بالنظام الغذائي، لأن كل هذه الأمور تؤثر على الجانب البدني للفريق، وبالتالى تنعكس على أدائهم الفني فى الملعب .