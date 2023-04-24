باحثة: الدولة تعمل على تمديد شبكة الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين

قالت هبة زين، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة تقوم بدور كبير وتدخل سريع لزيادة شبكة الحماية الاجتماعية فى مصر، لتخفيف الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين، موضحة أن العالم يواجه أزمة اقتصادية وموجة تضخمية غير مسبوقة خاصة فى الفترات الأخيرة، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب التوريد وارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطنين.

وأضافت هبة زين، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية لحل الأزمة عملت على زيادة رواتب الموظفين وهذه ليست الزيادة الأولى أو التدخل الأول من الدولة والقيادة السياسية فى تمديد وتأصيل شبكة الحماية الأجتماعية.

وتابعت الباحثة بالمركز المصري، أن الدولة دائما تقف بجانب المواطنين بشكل كبير وأيضا كان لها دور كبير فى كل الازمات منها "أزمة كورونا" و"الحرب الروسية الأوكرانية"، كما عملت الدولة على زيادة شبكة الحماية الاجتماعية في موازنة عام 2024 وهو ما حدث سابقا خلال الفترة من 2013 و2014، حيث زادت نسبة الموازنة والدعم الموجه للحماية الأجتماعية إلى 131 %.

واختتمت الباحثة بالمركز المصري، أن الدول لا تدعم المواطنين ماديا فقط من خلال شبكة الحماية الأجتماعية ولكن امتدت مجهوداتها إلى شبكات الحماية الخاصة كمنظومة "تكافل وكرامة".