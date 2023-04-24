"برلماني" عن نجاح جهود عودة المصريين من السودان: مصر تدير ملفاتها بحكمة ورشد

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن عودة المصريين من السودان تعد خطوة من الخطوات المحسوبة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عودة أبناء الوطن بإجراءات حكيمة ورشيدة.

وأكد الجبلاوي، أن مواصلة الجهود المصرية في عودة المصريين من السودان دليل على قوة الدولة المصرية وقدرتها في حماية مواطنيها، مشيرا إلى أنه عودة المصريين من السودان خلال الاحتفال بالعيد أمر جيد للغاية و كان من غير المعقول الاحتفال بالعيد دون عودة أبناءنا، قائلا: الدولة تدير ملفاتها بالحكمة والمنطق.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي حريص علي حماية أرواح المصريين داخل مصر وخارجها ، موضحا أن عودة المصريين من السودان في ظل تلك الأجواء يؤكد الجهود الدبلوماسية المبذولة والملموسة.