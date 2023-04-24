الصور الأولى لشاب لقي مصرعه أسفل عجلات المترو بمحطة عين شمس

حصلت «البوابة نيوز» علي الصور الأولي لشاب لقي مصرعه مساء أمس الأحد، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار مترو الأنفاق داخل محطة عين شمس.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الشاب المتوفي يدعي « سيد علي » يبلغ من العمر 28 سنة، ويقيم في منطقة عين شمس.

وبدورها تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لكشف ملابسات الحادث، للوقوف على ملابساته وظروفه ومراجعة كاميرات المراقبة، المثبتة بنطاق مسرح الحادث للتأكد من كونه حادث سقوط أو انتحار.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من الخدمات المعنية بتأمين محطة عين شمس بمترو الأنفاق يفيد بمصرع شاب إثر سقوطه أسفل عجلات قطار المترو، إتجاه المرج.

خلال دقائق انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أن شاب يقيم بنطاق قسم شرطة عين شمس، وباخطار النيابة العامة وعقب إجراء معاينة جثة المتوفى جري نقلها إلي المستشفي تحت تصرف النيابة.



الشاب المتوفي تحت عجلات المترو

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