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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من شمال الضفة الغربية

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
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 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 10 فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين، بينهم الأسيران المحرران، ياسر محمد علي عمارنة، وعبد الله أحمد حرز الله، من محافظة (جنين).

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ستة فلسطينيين آخرين من مناطق متفرقة من محافظة (نابلس) إلى الجنوب من (جنين)، وهي المحافظة الأكثر خطورة على الإطلاق؛ لوجود نقاط ساخنة على طول خطوط التماس بين المناطق الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية، غير القانونية وغير المعترف بها دوليا، والمنتشرة بشكل سرطاني في أنحائها.. ويعرف المستوطنون في (نابلس) بالعنف المفرط.

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